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Esenyurt MHP'den Azmi Ekinci’ye destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2019 11:45 | Son Güncelleme

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, MHP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Esenyurt MHP'den Azmi Ekinci’ye destek

İSTANBUL,(DHA)- AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, MHP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval, "Bizim başkan adayımız Azmi Ekinci” diyerek yerel seçimlerde Ekici'ye destek vereceklerini açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik ile birlikte Esenyurt MHP ilçe teşkilatını ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval, teşkilat üyelerine Azmi Ekinci’yi tanıttı. Ekinci ve Kaval, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin devletin ve milletin bekası hedefli çizdiği ittifak doğrultusunda yaklaşan yerel seçimle birlikte işbirliklerinin daha da pekişeceğini belirttiler.

ADAYIMIZ AZMİ EKİNCİ

MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval, ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirirken, “Kurulan Cumhur İttifakı ilçemizde her geçen gün daha da derinleşiyor. Bu çerçevede önümüzdeki yerel seçimlerde bizim adayımız Azmi Ekinci’dir. Azmi Bey desteklediğimiz değil, bizim adayımızdır, ortak adayımızdır. Bu seçim çalışmaları sürecinde tüm gücümüzle Azmi Bey için çalışacağız” dedi.

ÇÖZÜM YOLLARINDA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci de Kaval ve teşkilat üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'nin ülke menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak oluşturdukları bu ittifak doğrultusunda ilçemizde birlikte ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bu çerçevede seçim kazanılmasıyla birlikte Esenyurt için yapacağımız projeler ve sorunların çözümünde ortak hareket edeceğiz” diye konuştu.

Esenyurt MHP'den Azmi Ekinci’ye destekEsenyurt MHP'den Azmi Ekinci’ye destek

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