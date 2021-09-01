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  4. Esenyurt minibüsünde maske tartışması! Hakaretler havada uçuştu

Esenyurt minibüsünde maske tartışması! Hakaretler havada uçuştu

01.09.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir kadın, minibüste yanlış maske takan başka bir kadına hakaret edince aralarında tartışma başladı. Çevredeki vatandaşların müdahil olmasıyla iyice büyüyen tartışmada öfkeli kadın, kendisine tepki gösteren diğer vatandaşlara da hakaret ederek kendini savundu. Yaşlı kadının minibüste ağız dalaşına girdiği bir adama, ''Şerefsiz seni. Deminden beri bakıyorsun. Sen yapıyorsun adiliği'' dediği duyuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün sosyal medya hesaplarında aşı ve maske uyarısı yapıp vatandaşları uyarırken, dün öğlen saatlerinde Esenyurt’ta bir minibüste garip maske tartışması yaşandı.

Minibüse binen yaşlı kadın, minibüste burnu açık şekilde maske takan başka bir kadına hakaret ederek tepki gösterdi. İki kadın arasında hararet sebebiyle tartışma yaşanırken olaya minibüsteki diğer vatandaşlarda katıldı. Yaşlı kadının üslubuna sinirlenen vatandaşlar kadını uyardı.

''ADİLİĞİ SEN YAPIYORSUN''

Gelen tepkiler karşısında daha fazla öfkelenen yaşlı kadın, diğer yolculara da hakaretler savurarak kendini savundu. Yaşlı kadın tartışmaya katılan bir adama, ''Şerefsiz seni. Deminden beri bakıyosun. Sen yapıyorsun adiliği. Ne yaptım ben? Maskeyi burnuna tak dedim'' şeklinde konuştuğu duyuluyor. Bir süre sonra yaşlı kadının minibüsten inmesiyle tartışma son bulurken yaşanan o ilginç maske tartışması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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maske Esenyurt
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