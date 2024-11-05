Esenyurt mitingine katılmamıştı! Burcu Köksal'dan çok konuşulacak sözler: "İşim olmaz"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında, "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım" demişti.

“İŞİM OLMAZ”

Başkan Burcu Köksal tv100 yayınında şu açıklamalara yer verdi, “ Ben cumhuriyet sayesinde bu makamlara gelmiş, Atatürk’ün tanıdığı haklar sayesinde okuyup, mesleğini icra etmiş, siyaset yapmış seçilmiş bir vatandaşım. Dolayısıyla Atatürk’le, Cumhuriyet’le, bayrakla, vatanla sorunu olanlarla işim olmaz. İstiklal Marşı’nda ayağa kalkmayanlar, Milli Takım zaferinde sevinmeyenlerle bir arada olmam.

"BENİM ÇİZGİM BELLİ"

Bunu seçim öncesinden bu yana her yerde söylüyorum. Atatürk’ün tanıdığı haklar sayesinde seçilip gelmiş bir Atatürkçü olarak çizgim belli.”

"BAŞKA BİR PARTİYİ SEVMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Bir CHP’li olarak başka bir partiyi sevmek zorunda değilim. Başka bir partiye sempati duymak zorunda değilim. Benim DEM Parti’ye olan mesafem kimseyi ilgilendirmediği gibi birilerinin DEM Parti’ye karşı olan yakınlığı da beni ilgilendirmez.

"DEM PARTİLİLERİN OLDUĞU MİTİNGDE OLMAM"

Esenyurt'taki mitinge katılmaması ile ilgili konuşan Köksal, "Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Partisi'nin eş başkanının konuştuğu bir mitinge ya da bir otobüs üstünede olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net.

"HERKES BENİM DÜŞÜNCEME SAYGI GÖSTERMEK DURUMUNDA"

Ben Afyonkarahisar'da bir 'Afyonkarahisar İttifakı' kurdum ve seçmene Atatürk'ün çizgisinde ilerlediğimi anlattım. Her zaman da son nefesime kadar Atatürk'ün yolundan ayrılmayacağımı söyledim. Seçmen de inandı güvendi destek verdi. Benim tavrım bu. Herkes benim düşünceme saygı göstermek durumunda. Ben nasıl ki saygı gösteriyorsam herkes de benim düşünceme saygı gösterilmek durumunda. Türkiye'de hak hukuk adalet hepimiz için"

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorulması üzerine konuşan Köksal, “Benim böyle bir iddiam yok” ifadelerine yer verdi.