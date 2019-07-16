Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcuların dumanların yükselmesiyle hemen indiği metrobüsteki yangına müdahale ediliyor.

Esenyurt Saadetdere Metrob\u00fcs dura\u011f\u0131nda seyir halindeki bir metrob\u00fcs\u00fcn motor k\u0131sm\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yolcular\u0131n dumanlar\u0131n y\u00fckselmesiyle hemen indi\u011fi metrob\u00fcsteki yang\u0131na m\u00fcdahale ediliyor.'Pes' dedirten olay! Onlarcas\u0131 bu halde bulunduKocas\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc kad\u0131n\u0131n organlar\u0131 5 ki\u015fiye umut olduDenizli\u2019de l\u00fcks ara\u00e7 ortal\u0131\u011f\u0131 birbirine katt\u0131
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