HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt Saadetdere mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet kaldırıma çarparak yan yattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Esenyurt Saadetdere mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet kaldırıma çarparak yan yattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 13:56 | Son Güncelleme

Esenyurt Saadetdere mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet kaldırıma çarparak yan yattı.

Esenyurt Saadetdere mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet kaldırıma çarparak yan yattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Hatay'da orman yangını! Belen-İskenderun kara yolu trafiğe kapatıldıHatay'da orman yangını! Belen-İskenderun kara yolu trafiğe kapatıldı
ABD’de protestolara neden olmuştu! George Floyd kimdir?ABD’de protestolara neden olmuştu! George Floyd kimdir?
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
Bursa İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir pozitif hastayı kuaförde gelin başı yaptırırken bulduk
İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir pozitif hastayı kuaförde gelin başı yaptırırken bulduk
Dosta güven, düşmana korku salıyorlar! İşte Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları
Dosta güven, düşmana korku salıyorlar! İşte Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları
Emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın otobüste kalp krizi geçirdi! Eşinden yürek yakan feryat
Yürek yakan feryat: Ben sensiz nasıl yaşarım?
Hatay'da orman yangını! Belen-İskenderun kara yolu trafiğe kapatıldı
Hatay'da orman yangını! Belen-İskenderun kara yolu trafiğe kapatıldı
İstanbul'da korkunç olay! Balkonda çamaşır asarken başından vuruldu
Korkunç olay! Balkonda çamaşır asarken başından vuruldu
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin canını aldı
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.