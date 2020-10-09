Esenyurt Saadetdere mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet kaldırıma çarparak yan yattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Esenyurt Saadetdere mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet kaldırıma çarparak yan yattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Esenyurt Saadetdere mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet kaldırıma çarparak yan yattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.