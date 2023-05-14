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  4. ESENYURT SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oldu mu? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul 3. Bölge Esenyurt seçim sonuçları Mynet.com'da!

ESENYURT SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oldu mu? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul 3. Bölge Esenyurt seçim sonuçları Mynet.com'da!

14.05.2023 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt seçim sonuçları, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanma işleminin sona ermesiyle gündem oldu. Esenyurt seçim sonuçlarını merak eden kullanıcılar araştırmalarını hızlandırdı. 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İstanbul 3. bölge olan ilçedeki oy oranları ve kazanan parti ile ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Peki, Esenyurt seçim sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

ESENYURT SEÇİM SONUÇLARI 2023 belli oldu mu? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul 3. Bölge Esenyurt seçim sonuçları Mynet.com'da!

Esenyurt seçim sonuçları ve oy oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tüm Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri saat 08:00 itibariyle başladı ve 17:00’da sona erdi. İstanbul 3. bölge olan Esenyurt seçim sonuçları canlı ve anlık olarak mynet.com'da yayımlanıyor. İşte Esenyurt seçim sonuçları ile ilgili detaylı bilgiler...

ESENYURT SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 18.30'dan sonra açıklanmaya başladı. İstanbul Esenyurt seçim sonuçları ve oy oranları da mynet.com'dan canlı yayınlanıyor.

seçim sandık görevli

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasıyla Esenyurt seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İstanbul 2. Bölge:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

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