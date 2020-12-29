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  4. Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

29.12.2020 20:56 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Esenyurt’ta 11 yaşındaki kız çocuğunun tacize uğradığı iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. Mahallelinin linç etmek istediği şahsı, polis ekipleri gözaltına aldı.

Olay, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 11 yaşındaki kız çocuğunun 38 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahıs tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. İddia üzerine toplanan mahalleli şahsı linç etmek istedi. Bu sırada şahıs, mahallelinin elinden kurtularak bir iş yerine sığındı.

POLİS EKİPLERİ VATANDAŞLARI SAKİNLEŞTİREMEDİ

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve özel harekat ekipleri vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Vatandaşların sakinleşmemesi üzerine polis ekipleri, şüpheli şahsı zırhlı araca koyarak polis merkezine götürdü.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şahsın ilk ifadesinde, iki eşi ve 9 çocuğunun olduğu ve kız çocuğuna sadece adresi sorduğunu söylediği öğrenildi.

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Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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