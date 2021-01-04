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  4. Esenyurt’ta 11 yaşındaki kız çocuğuna kapkaç şoku! O anlar güvenlik kamerasında

Esenyurt’ta 11 yaşındaki kız çocuğuna kapkaç şoku! O anlar güvenlik kamerasında

04.01.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt’ta evinden bakkala ekmek almaya giden 11 yaşındaki kız çocuğu kapkaça uğradı. Çocuğun elinden telefonu kapıp kaçan şüpheliler yakalanırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki Elif Turan isimli kız çocuğu evinden bakkala ekmek almak için çıktı. Bu sırada kendisine arkadan yaklaşan şüpheli bir şahıs kızın elinden telefonu kapıp kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili çalışmalara başlatırken, şüpheliler kısa sürede yakalandı.

ARKAMDAN GELDİ, TELEFONUMU ALIP KAÇTI

Başına gelen olayı anlatan Turan, “Arkamdan geldi telefonumu alıp kaçtı. Aşağıda da arkadaşları vardı onlarda tutmaya çalışır gibi yaptı. Annemi çağırdım çocuğun yüzünü görmüştüm daha önce. Arkadaşına sordum nerede diye arkadaşı da alta kaçtı dedi. Biz de alta baktık annemle çocuk yerinden kayboldu. Buraya geldim polisler geldi ifademizi aldı” dedi.

KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kız çocuğunun arkasından yaklaşan şüphelinin cep telefonunu kapıp kaçtığı anlar yer alıyor.

(İHA)

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