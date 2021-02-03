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  4. Esenyurt'ta 3 şüpheli kovaladıkları kişiyi silahla vurdu

Esenyurt'ta 3 şüpheli kovaladıkları kişiyi silahla vurdu

03.02.2021 19:48 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta 3 şüpheli kovaladıkları kişiyi silahla vurdu

Esenyurt'ta 3 şüpheli, husumetli oldukları bir kişiyi otomobille kovalarken ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan kişi bir pizzacıya sığındı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler otomobille kaçtı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre 3 şüpheli, husumetli oldukları belirtilen Volkan isimli kişiyi bir otomobille kovalamaya başladı.

KANLAR İÇİNDE PİZZACIYA SIĞINDI

Şüpheliler kovaladıkları kişiye cadde ortasında otomobillerinden ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücuduna mermi isabet eden yaralı, pizzacıya sığındı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Öte yandan kaçan şüphelilerin olayda kullandıkları otomobili Yeşilkent Mahallesi'nde bıraktığı tespit edildi.

"BİR İKİ MERMİ BACAĞINA GİRDİ"

Olayı gören Erkan Deliktaş, “Şahsın sokaktan kaçtığını gördüm. İzledim, baktım kendisini siyah bir araç kovalıyor. Birkaç el ateş ettiler şahsa. Ondan sonra birisi camdan çıkıp ateş edince, bir iki mermi bacağına girdi. Kendisini şu pizzacı dükkanına attı. Ondan sonra kanı durdurmak için ayaklarına tampon yaptık. Herhalde aralarında bir hasımlık varmış. Alacak verecek mevzusu mu bilmiyorum. Diğerleri vurduktan sonra kaçtı. Vurduktan sonra çok hızlı bir şekilde kaçtılar. Kaçarken, kaza yapacaklarını düşündüm" dedi. (DHA)

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