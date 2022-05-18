Esenyurt'ta 38 katlı binada korkutan patlama!

Olay, dün akşam saat 23.45 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi 350'nci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lüks sitede bulunan 38 katlı bir binanın 27’inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Dairenin camları ve bazı parçaları etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın yaşandığı dairede çıkan yangını kısa sürede söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Patlama nedeniyle sitede yaşayan vatandaşlar panik halinde dışarıya çıktı.

Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan binanın 27'nci katından yükselen alevler, çevredekilerin cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Yangının ardından apartman sakinlerinin bahçeye indikleri görüldü. (DHA-İHA)



