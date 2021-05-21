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Esenyurt'ta 5 katlı binada korkutan yangın

21.05.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta, 5 katlı bir apartmandan başlayıp, yanındaki binaya da sıçrayan yangında, 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Ev sahipleri, çıkan yangını gözyaşları içinde izledi.

Esenyurt'ta 5 katlı binada korkutan yangın

Mehterçeşme Mahallesi 1853. Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle başlayan yangın, hemen yanında bulunan diğer apartmanın çatısına da sıçradı. Alevleri gören bina sakinleri kendini hemen dışarı tarken, yangının çıktığı apartmanda 2'si çocuk 3 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yangında mahsur kalan 2 çocuk ve 1 kişi vatandaş ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Dumandan hafif şekilde etkilenen kişiler, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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PARK HALİNDEKİ ARAÇLARI İTEREK İTFAİYEYE YARDIMCI OLDULAR

Yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekipleri, park halindeki araçlardan geçmekte zorlandı. İtfaiye araçlarının geçişinin zorlandığını gören mahalle sakinleri, park halindeki otomobilleri iterek yolu açtı. Yaşananlar ise kameraya yansıdı.

"BAYGIN VE YARALI ÇIKARDILAR"

Mahalle sakini, “Şurada bir asma kat var. Asma kattan dumanlar çıktı. Rüzgarın etkisi ile de alevler büyüdü. Ondan sonra itfaiye geldi müdahale etti. Birkaç tane de baygın ve yaralı çıkardılar" dedi.

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"İÇERİDE ÇOCUK VARDI"

Mahsur kalan çocuklardan birini kurtaran başka bir mahalle sakini de, "Yangın çıktı. Biz yukarı çıktık. Kapıyı açamadık. Kapıyı zorladık açtık. İçeride çocuk vardı. Çocuğu çıkardık sonra itfaiye geldi. Mahsur kalan çocuğu diğer binaya geçirip çıkardılar" ifadelerini kullandı.

DHA

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