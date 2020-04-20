HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Esenyurt'ta akılalmaz görüntü! Akülü arabayı otomobile iple bağlayıp oğlunu gezdirdi

Esenyurt'ta akılalmaz görüntü! Akülü arabayı otomobile iple bağlayıp oğlunu gezdirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2020 09:21 | Son Güncelleme

İstanbul'da otomobilinin arkasına bağladığı oyuncak arabayla 4 yaşındaki oğlunu gezdiren baba gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi'nde otomobilinin arkasına iple bağladığı oyuncak arabaya oğlunu bindirerek gezdiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, 4 yaşındaki oğlunun hayatını tehlikeye atan baba Mustafa A'yı gözaltına aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 180 lira idari para cezası kesilen şüphelinin, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan işlem gören Mustafa A.'nın yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Polis kamerası kayıtlarında, şüphelinin otomobili arkasına bağladığı oyuncak arabayla oğlunu gezdirmesi ve gözaltına alınarak emniyete getirilmesi görülüyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Her satırı korkunç! Eşi ve kızına işkence etti, tahliye olunca böyle bulunduHer satırı korkunç! Eşi ve kızına işkence etti, tahliye olunca böyle bulundu
Uzmanlar uyarıyor: Sağlık çalışanları virüsten ne kadar etkilenecek?Uzmanlar uyarıyor: Sağlık çalışanları virüsten ne kadar etkilenecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt polis akülü araba

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da yumruk yumruğa kavga!

Survivor'da yumruk yumruğa kavga!

Her satırı korkunç! Eşi ve kızına işkence etti, tahliye olunca böyle bulundu

Her satırı korkunç! Eşi ve kızına işkence etti, tahliye olunca böyle bulundu

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Mansur Yavaş 'En büyük projem' demişti! 'Büyük bir heyecanla başlattık'

Mansur Yavaş 'En büyük projem' demişti! 'Büyük bir heyecanla başlattık'

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor!

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Okuyucu Yorumları 4 yorum
herkes anne baba olamıyor
insan geri zekalı olunca ne yapsa yeridir
akıl yoksunları
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her satırı korkunç! Eşi ve kızına işkence etti, tahliye olunca böyle bulundu

Her satırı korkunç! Eşi ve kızına işkence etti, tahliye olunca böyle bulundu

Gezegenin çılgın sporcuları çocuklarla buluşuyor!

Gezegenin çılgın sporcuları çocuklarla buluşuyor!

Ürolog Cemal Özkan, koronavirüsten hayatını kaybetti! (Cemal Özkan kimdir?)

Bir ilimizi üzen haber! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Malatya’nın sevilen yüzü ‘Mercedes Kadir’ hayatını kaybetti (‘Mercedes Kadir’ kimdir?)

‘Mercedes Kadir’ hayatını kaybetti

Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi

Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi

Diyarbakır'da ilk kez 'bıyıklı kamışçın' görüldü

Diyarbakır'da ilk kez görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.