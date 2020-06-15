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  4. Esenyurt'ta akılalmaz görüntü! Minibüsten 35 yolcu çıktı

Esenyurt'ta akılalmaz görüntü! Minibüsten 35 yolcu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 15:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik sürdürülen denetimler sırasında Esenyurt'taki içinde 17 kişinin olması gereken minibüsten 35 yolcu çıktı.

Esenyurt'ta akılalmaz görüntü! Minibüsten 35 yolcu çıktı

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Mehterçeşme Mahallesi'nde minibüsler ve işçi servislerine yönelik denetim yaptı.

Durdurulan bir minibüste 17 kişi yerine 35 yolcu olduğu belirlendi. Bunun üzerine minibüs sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan 104 TL ceza uygulanırken, ayaktaki yolculara paraları iade edildi.

Yolcular, az sayıda gelen araçlara binmek zorunda kaldıklarını belirtirken, bu durumun koronavirüsten önce de aynı olduğunu söyledi. Bir yolcu, "Bize yazık günah değil mi? Bu insanlara da yazık. Araç sayısının arttırılması gerek. Bu hatta belediye otobüs koysun" dedi. Polis ekipleri durdurdukları bir işçi servisinde de maskesiz yolcu olduğunu belirledi. İşçi, maskesini evde unuttuğunu söyleyince servis sürücüsü maske vererek yoluna devam etti.

(DHA)

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