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Esenyurt'ta akılalmaz olay! Hafıza kaybı yaşayan kadını tedavi etmek için silahlı saldırı düzenlendiler

11.06.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenuyurt'ta meydana gelen olayda geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşayan kadın için doktorunun “Şok geçirmesi lazım" demesi üzerine, akrabaları kurusıkı tabanca ile saldırı düzenledi. Kadının akrabaları verdikleri ifadede, “Görüntülerdeki kadın, akrabamız. Bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşadı. Hafıza kaybının geçmesi için doktoru 'Şok geçirmesi lazım' dedi. Biz de böyle bir şey planladık" diye konuştu.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. Servis aracının arkasına saklanan biri, sokaktan geçen kadınlara kurusıkı tabanca ile ateş edip, kaçtı. Olayda şans eseri 2 kadın da yara almadı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan saldırganın kaçtığı ve 2 kadının olay sonrası yürüyerek yollarına devam ettiği anlar bir işyerinin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

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ŞOK YAŞAMASI İÇİN ATEŞ ETMİŞLER

Olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından polis ekipleri, saldırganı yakaladı. İfadesi alınmak üzere saldırgan ile beraber kadının yakınları da polis merkezine götürüldü. Kadının akrabaları verdikleri ifadede, “Görüntülerdeki kadın, akrabamız. Bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşadı. Hafıza kaybının geçmesi için doktoru 'Şok geçirmesi lazım' dedi. Biz de böyle bir şey planladık" diye konuştu. Öte yandan kadına ateş eden kişinin de, akrabası olduğu öğrenildi. Kadın ise akrabalarından şikayetçi olmadı.

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“SİLAH SESLERİNİ DUYDUM"

Dükkanın da oturduğu sırada silah seslerini duyduğunu söyleyen Ramazan Özdoğan, “Sabah dükkanımı açtım. Silah seslerini duydum. Dükkan çıkıp, baktığımda hiçbir şey görmedim. Olayın neden olduğun bilmiyorum. Kurusıkı tabanca ile ateş edildiğini öğrendim" dedi.

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(DHA)

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