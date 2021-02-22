HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta akılalmaz olay: Sevgililerin planı kanlı bitti

Esenyurt'ta akılalmaz olay: Sevgililerin planı kanlı bitti

22.02.2021 13:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyur'ta, kendisine borcu olan arkadaşını, kız arkadaşına mesaj attırıp tuzağa düşüren kişi dehşeti yaşattı. Arkadaşına otomobilin içinde silahla yaralayan C.B. daha sonra da araçtan attı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Şubat Cuma günü 09.00 sıralarında Esenyurt'un Gökevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. kendisine borcu olan A.P.'ye ulaşamaması üzerine kız arkadaşı E.D.'ye sahte sosyal medya hesabı üzerinden mesaj attırdı.

Mesajlara karşılık veren A.P., E.D. ile buluşmak istedi. Amaçlarına ulaşan çift, buluşma saatinde A.P.'nin kaldığı sitenin önüne otomobil ile geldi. Otomobilde saklanan C.B., A.P. arabaya biner binmez yanında getirdiği tabancıyı doğrulttu. Araba içinde başlayan kavgada C.B., kendisine borcu olan A.P.'ye ateş etti. Bu sırada araya girmeye çalışan E.D. ile tuzağa düşen A.P. kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırgan, yaralı A.P.'yi araçtan atıp, olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

OTO YIKAMAYA GİDİP KAN İZLERİNİ TEMİZLETMEYE ÇALIŞTI

Olayın şokunu atlatamayan genç kız, bir sağlık merkezine sığındı. C.B., bir oto yıkama işletmesine giderek arabasındaki kan izlerini yıkatmaya çalıştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda arabanın yerini tespit ederek, oto yıkamaya baskın düzenledi. C.B.'yi gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırgan olayı itiraf ederek, 2 tabancayı arsaya gömdüğünü söyledi. Gözaltına alınan E.D. ile C.B. adliyeye sevk edildi. A.P.'nin silahla yaralanıp, otomobilden atıldığı anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
16 yaşındaki kızın yaptıkları mahalleyi dehşete düşürdü16 yaşındaki kızın yaptıkları mahalleyi dehşete düşürdü
N11 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?N11 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

ABD, Tahran'la iletişime geçti

ABD, Tahran'la iletişime geçti

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

İSKİ su kesintisi 22 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 22 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Son Dakika: MİT'ten operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Kahreden olay! İş yerinde intihar etti, yakınları sinir krizi geçirdi

Kahreden olay! İş yerinde intihar etti, yakınları sinir krizi geçirdi

Akıllara durgunluk veren olay: Girdiği villada uyuyakalan hırsızlık şüphelisi, vatandaşlar tarafından bağlandı

Akıllara durgunluk veren olay: Hırsızlık için girdi, uyuyakaldı

Pendik şoke eden olay: 16 yaşındaki genç kız silahla intihara teşebbüs etti

16 yaşındaki kızın yaptıkları mahalleyi dehşete düşürdü

Sultangazi'yi karıştıran iddia: Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı

İlçe karıştı: Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.