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Esenyurt'ta asayiş uygulaması! Polisler tek tek kontrol ediyor

30.07.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta yaşanan vahşi cinayetin ardından emniyet ekipleri çalışmaları hızlandırdı. Esenyurt'ta 102 ayrı noktada asayiş uygulamasına başlandı. Uygulamaya 2 binden fazla polis katıldı. Esenyurt'ta bir tekel bayisinde yaşanan cinayette 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 saldırgandan biri yakalanmıştı.

Esenyurt'ta asayiş uygulaması! Polisler tek tek kontrol ediyor

Esenyurt'ta, 102 ayrı noktada toplam 2 bin 112 personelin katıldığı genel asayiş uygulaması yapılıyor.

TEK TEK DURDURULUYOR

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar ekiplerce aranıyor.

Sürücü ve yolcuların kimliklerinin kontrol edildiği uygulamaya toplam 102 ayrı noktada 612 ekip ve 2 bin 112 personel katılıyor.

Esenyurt'taki ana arter ve girişlerde, 6 drone ve 3 helikopter destekli uygulamada ilçedeki bir tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelilerinin de arandığı öğrenildi. (AA)

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İstanbul Esenyurt asayiş

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