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  4. Esenyurt'ta asker ve düğün eğlencesinde şaşkına çeviren görüntüler! Havaya ateş açtı

Esenyurt'ta asker ve düğün eğlencesinde şaşkına çeviren görüntüler! Havaya ateş açtı

28.07.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vaka sayılarının 20 bin sınırına dayanması ve yeni bir dalga oluşacağı uyarılarına aldırmayan vatandaşlar Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde asker ve düğün eğlencelerinde sosyal mesafesiz eğlenip, halay çekti. Bir magandanın sokakta havaya ateş etmesi de kameralara yansıdı.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan son güncel tabloya göre Koronavirüs vaka sayıları 20 bin sınırına dayandı. Yeni bir salgın dalgası geleceği uyarılarına rağmen Esenyurt’ta akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi’nde asker eğlencesi ve başka bölgelerde ise yine düğün eğlenceleri vardı. Sokak ortasında geniş halay grupları çeken vatandaşların maskesiz mesafesiz eğlenceleri kameralara yansıdı.

SOKAKTA HAVAYA ATEŞ EDEN MAGANDA KAMERADA

Bağlarçeşme’de çekildiği belirtilen görüntülerde ise bir magandanın sokak ortasında silahla havaya ateş etmesi de kameralar tarafından kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Esenyurt
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