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  4. Esenyurt’ta baz istasyonu yüzünden kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt’ta baz istasyonu yüzünden kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

18.11.2020 10:51 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta bir binanın üzerine baz istasyonu kurdurmak isteyen bina sahibi ile mahalleli arasında tekme, tokat ve sopalarla kavga çıktı. Çıkan kavga güvenlik kamerasına da yansırken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Esenyurt’ta sokak arasında bulunan bir binanın üzerine baz istasyonu kurmak istenmesi üzerine çevre sakinleri duruma karşı çıktı. Bina sahibi ve baz istasyonunu dikmek isteyen işçilerle mahalleli tekme, tokat ve sopalarla kavga etti. Şirket personelini gören çevre sakinleri sokağa inerek engel olmaya çalıştı. Tarafların 'baz istasyonu diktirmem' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme, tokat ve sopalı kavga polisin gelmesiyle son bulurken, iki tarafından da birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

"BEN BUNU KOYACAĞIM SİZİ DOĞRARIM BİÇERİM, SİZ KİMSİNİZ DEYİP SALDIRDILAR"

Mahalleli olarak baz istasyonunu istemediklerini söyleyen Meryem Kul, “Sabah kahvaltı hazırlıyordum. Eşimde kalktı, GSM şirketinden gelen arabaları gördü ve bakacağını söyledi. Ben ona gitme dedim. Bir arkadaşını da alıp gitti. Sonra balkondan bir baktım bina sahibi ile tartışmaya başlamışlar. Hemen indim aşağıya zaten orada baya kalabalıklardı. Bağırmaya başladılar hemen ardından da saldırdılar. Baz istasyonu koyacaklar ama istemiyoruz burada imzada topladık o zaman koyulmamıştı. Başımız ağrıyor ondan dolayı zaten her yer de virüs var. Bugün de istemediğimizi söyledik. Bina sahibi de adam toplamış. Ben bunu koyacağım sizi doğrarım, biçerim siz kimsiniz deyip saldırdılar. Eşimin kafasına vurdular. Beni de yerlerde sürüklediler. Başım açıldı hatta kolum bile çizildi şu an acıyor. Darp raporu alıp davacı olacağım. Mahallenin izni olmadan yapılıyor. Buna izin veren bina sahibi çok para alıyormuş ve ikincisi yapılacak şu an bunun etkisi daha ağırmış” dedi.

KADIN ARADA KALDI DARP EDİLDİ

Yaşanan kavga anı ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların sopa, tekme ve tokatlarla birbirini darp etmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise kavgayı ayırmaya giren bir kadının da darp edildi anlar yer aldı.

(İHA)

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