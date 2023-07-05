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  4. Esenyurt'ta bebek arabalı kadınlara taciz iddiası! "Adam fotoğraflarını çekmişti"

Esenyurt'ta bebek arabalı kadınlara taciz iddiası! "Adam fotoğraflarını çekmişti"

05.07.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta yaşanan olayda S.A isimli şüphelinin, bebek arabalı üç kadını takip ederek fotoğraflarını çektiği iddia edildi. Şüpheli S.A, çevredekiler tarafından yakalandı. Şüpheliyi yakalayanlardan biri, "Biz önce adamın kötü niyetli olduğunu anlamamıştık. Biz olay yerine gittiğimizde birisi telefondan fotoğrafları falan çektin diyor adama, kadının fotoğraflarını gösteriyor. Adam kadının fotoğraflarını çekmişti" dedi.

Esenyurt'ta bebek arabalı kadınlara taciz iddiası! "Adam fotoğraflarını çekmişti"

Olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi 1985. Sokakta meydana geldi. Kaldırımda ilerleyen 3 bebek arabalı kadını arkadan takip eden yabancı uyruklu S.A., iddiaya göre cep telefonu ile kadınlardan birinin fotoğraflarını çekti.

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Durumu fark eden kadının arkadaşı hemen tepki gösterince S.A. yolun karşısına geçerek kaçmaya çalıştı. Kadınlardan biri ise şüphelinin peşinden giderek tepki gösterdi. Tacize uğrayan kadın ise S.A.'nın fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada çevrede bulunan kişiler kadına yardım ederek şüpheliyi yakaladılar.

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Olay sırasında bölgede olan zabıta ekipleri S.A.'yı polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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"ADAM KADININ FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞTİ"

Şüpheliyi yakalayanlardan biri olan Kadir Kurttekin "Biz önce adamın kötü niyetli olduğunu anlamamıştık. Biz olay yerine gittiğimizde birisi telefondan fotoğrafları falan çektin diyor adama, kadının fotoğraflarını gösteriyor. Adam kadının fotoğraflarını çekmişti " dedi.

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"BEBEKLİ KADINLARI TAKİP EDİP TACİZ ETMİŞ"

Enis Kara "Biz iş yerinde olduğumuz için gördük. Sonradan fark ettik, bebekli kadınlar yürürken arkalarında bir tane beyefendi taciz etmiş ve adam kaçmaya çalıştı. Hatta kadında adamın peşinden koşmaya çalıştı fotoğrafını çekmeye çalıştı ama nihayet ki yakalanmış zaten" diye konuştu.

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(DHA)


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Esenyurt taciz

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