Esenyurt’ta can pazarı! Havadaki kolu fark edince ekiplere haber verdi

Esenyurt’ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan bir işçi itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’nde saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Karakoca (54) yaşındaki işçi bir sitenin kanalizasyon çalışması için açılan çukuruna girdi. ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR GÖRDÜ Toprağın göçmesiyle çukurda kalan işçiyi gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

'KOLUNU HAVADA GÖRMÜŞ'

İtfaiyenin çalışması ile kısa sürede toprak altından çıkarılan Karakoca, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili konuşan görgü şahidi bir vatandaş, "Buraya kanal bağlantısı yapılıyordu. Şu an da durumu iyi. Bizim hanım geçerken görmüş adamın kolu havadaymış" dedi.

1 AY GEÇMEDEN YENİDEN YAŞANDI! Yaklaşık 1 ay önce de Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da temel çukurunun çökmesi sonucu 1 işçi toprak altında kalmıştı.

11 Mayıs saat 16.00 sularında inşaat için açılan temel çukurunda çalışan Sıtkı Çelik, çökme sonucu toprak altında kalmıştı.

Yine çevredekilerin ihbarı üzerine fark edilen olayda, kaza bölgesine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından toprak altındaki işçi bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarılmıştı.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kurtarılan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilmişti.

Hatay Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Sıtkı Çelik’in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilmişti. (İHA)

AMBULANSA YÜRÜYEREK ULAŞTI Esenyurt'ta yürekleri ağza getiren olayın ardından ekiplerin yardımıyla kurtarılan yaralı işçi, yürüyerek ambulansa ulaştı.