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Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta çöp kamyonu karşıdan karşıya geçmeye çalışan kucağında 2 yaşındaki çocuğu bulunan hamile kadına çarptı. Kadın kamyonun kendine çarpacağını fark edince kucağındaki çocuğunu yola doğru fırlattı.

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerinde saat 11.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli 5 aylık hamile Bahar B. (37) kucağında 2 yaşındaki çocuğuyla karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, çöp kamyonu çarptı. Kamyonun kör noktasında kaldığı için şoförün görmediği Bahar B. kamyonun kendisine çarpacağını anlayınca kucağındaki çocuğunu kendinden uzak bir noktaya doğru fırlattı. Kamyonun ön tekeri Bahar B.'nin bacaklarının üzerinden geçti. Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının bacaklarının kırıldığı öğrenilirken, çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çöp konteynerini boşaltan kamyonun hareket etmesi ve ardından da kadına çarpması görülüyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt çöp kamyonu

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