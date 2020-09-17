Esenyurt'ta değnekçi dehşeti! Restoranı bastılar

Olay, 11 Eylül'de öğle saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde restoran işleten Oktay Karagöz'ün işyerinin yanında bulunan kamuya ait boş alanda "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılar gelen müşterilerden para almaya başladı. Bunun üzerine Oktay Karagöz, büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanında olan alanı, İSPARK'tan kiraladı. Alanda çalışma yapılmaya başlandı. Çalışma yapıldığı sırada Karagöz, alanı korsan otopark olarak kullanmak istediği iddia edilen yaklaşık 10 kişilik grubun saldırısına uğradı. Restoranı basan grup, işyeri sahibini darp etti. Karagöz'e ve işyerine yerden aldıkları kaldırım taşlarını da atan saldırgan grup, olay yerine çağrılan polis tarafından güçlükle gözaltına alındı. Oktay Karagöz, saldırganlardan şikayetçi olurken olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"GÜVENLİĞİM RİSK ALTINDA"

Olayla ilgili konuşan restoran sahibi Oktay Karagöz, "Ben burayı İSPARK üzerinden büyükşehir belediyesinden kiraladığım halde bu çetelere maruz bırakılmamın araştırılmasını istiyorum. Can, mal ve personel güvenliğimin risk altında olduğunu dile getirmek istiyorum. Ben burayı büyükşehir belediyenden kiraladım ama dün İSPARK'tan beni arayarak sözleşmenin iptali için bana yazı göndereceklerini söylediler. Neden verdiniz neden iptal ediyorsunuz?" dedi.