HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Esenyurt'ta dehşet anları! Yolcu taksiciye "sür lan" deyince...

Esenyurt'ta dehşet anları! Yolcu taksiciye "sür lan" deyince...

27.06.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta iddiaya göre, para ödemeyeceğini söyleyen alkollü yolcu, taksiciye "Sür lan" dedi. Bunun üzerine ortalık fena halde karıştı. İkili bir süre araç içerisinde tartışırken, olay kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt'ta iddiaya göre, para ödemeyeceğini söyleyen alkollü yolcu, taksiciye "Sür lan" deyince ortalık karıştı. Olay, dün akşam saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddialara göre taksiye binen ve para ödemeyeceğini söyleyen alkollü bir yolcu, taksiciye "sür lan" deyince tartışma çıktı.

SOPA İLE TAKSİDEN İNDİ

Bir süre araç içinde bağıran yolcu ve taksicinin tartışması aracın dışında da devam etti. Sopa ile taksiden inen şoför, yolcuya saldırmak isterken, ikili arasında kavga çıktı.

taksi-2

Düğünde can pazarı! Kullandığı taksiyi davetlilerin üzerine sürdü: 20 yaralıDüğünde can pazarı! Kullandığı taksiyi davetlilerin üzerine sürdü: 20 yaralı

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Irak sınırında dağ keçisi sürüsü görüntülendiIrak sınırında dağ keçisi sürüsü görüntülendi
Flaş açıklama! Hepsi Boğaz'dan geçecek...Flaş açıklama! Hepsi Boğaz'dan geçecek...
Ölü sayısı yükseliyor! İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çektiÖlü sayısı yükseliyor! İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Burun kanamasıyla başladı! Dünyadaki 13'üncü vaka olduğu ortaya çıktı

Burun kanamasıyla başladı! Dünyadaki 13'üncü vaka olduğu ortaya çıktı

Birçok il için kırmızı alarm verildi, ekipler teyakkuza geçti! Çok kuvvetli olacak

Birçok il için kırmızı alarm verildi, ekipler teyakkuza geçti! Çok kuvvetli olacak

Ümit Özdağ "Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz" demişti! Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş desen...

Ümit Özdağ "Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz" demişti! Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş desen...

İlginizi Çekebilir

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.