Esenyurt'ta dehşet! İki kadını takip etti, sonrası korkunç

Esenyurt’ta sabah saatlerinde Hüseyin İ. isimli şüpheli, boşanma sürecinde olduğu eşi Ergül İ. ve kayınvalidesi Ayşe Ö.'yü yaralayarak kaçmıştı. Eşi ve kayınvalidesine yönelik silahlı ve bıçaklı saldırıda bulunan Hüseyin İ. Kısa süre sonra yakalanırken yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Ortaya çıkan görüntülerde zanlının yolda yürüyen eşini ve annesini bir süre yakından takip ettiği görülüyor. Görüntülerde anne ve kızının kaçmaya çalışırken zanlının silahla ateş açtığı görülüyor.
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