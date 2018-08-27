HABER

Esenyurt'ta dehşet! İki kadını takip etti, sonrası korkunç

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 20:56 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta 2 kadına yönelik gerçekleşen bıçaklı ve silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt’ta sabah saatlerinde Hüseyin İ. isimli şüpheli, boşanma sürecinde olduğu eşi Ergül İ. ve kayınvalidesi Ayşe Ö.'yü yaralayarak kaçmıştı. Eşi ve kayınvalidesine yönelik silahlı ve bıçaklı saldırıda bulunan Hüseyin İ. Kısa süre sonra yakalanırken yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

BİR SÜRE TAKİP ETTİ

Ortaya çıkan görüntülerde zanlının yolda yürüyen eşini ve annesini bir süre yakından takip ettiği görülüyor. Görüntülerde anne ve kızının kaçmaya çalışırken zanlının silahla ateş açtığı görülüyor.

PARTNERKenan söyledi, Özge ile Irmak coştuKenan söyledi, Özge ile Irmak coştu
5 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı5 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Manisa'da patlayan doğalgaz borusu paniğe neden olduManisa'da patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt bıçaklı saldırı silahlı saldırı İstanbul Esenyurt kamera

En Çok Okunan Haberler

İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok

İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!

İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.