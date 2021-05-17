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  4. Esenyurt'ta dehşete düşüren kaza! Direğe çarpan araç takla attı

Esenyurt'ta dehşete düşüren kaza! Direğe çarpan araç takla attı

17.05.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki benzinliğin tabela ve bayrak direğine çarpıp, takla attı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt-Hadımköy bağlantı yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Kalın idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki benzinliğin tabelası ve bayrak direğine çarpıp, sonra da takla attı. Otomobilin sürücüsü Kalın, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kazı anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere otomobilin tabelaya çarptığı ve takla attığı anlar yansıdı.

(DHA)

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trafik kazası Esenyurt

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