Esenyurt'ta dört araca çarpan sürücü, "Kaskom yok" diyerek olay yerinden kaçtı

Kaza, önceki gün öğle saatlerinde Esenyurt'un Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sıra halindeki 3 otomobil ile 1 hafif ticari araç birbirine girdi.

"KASKOM YOK" DİYEREK KAÇTI

Kaza sonrası araç sahipleri olay yerine polis ekiplerini çağırırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından çevredekilerle konuşan kadın sürücü, "Otomobilin kaskosu yok" diyerek iddiaya göre olay yerinden kaçtı.

Kaza nedeniyle araç sahiplerinin ise şikayetçi olduğu öğrenildi.

(DHA)

