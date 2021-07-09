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  4. Esenyurt'ta dört araca çarpan sürücü, "Kaskom yok" diyerek olay yerinden kaçtı

Esenyurt'ta dört araca çarpan sürücü, "Kaskom yok" diyerek olay yerinden kaçtı

09.07.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta, kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. Kaza sonrası aracının kaskosunun olmadığını söyleyen sürücü, kayıplara karışırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, önceki gün öğle saatlerinde Esenyurt'un Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sıra halindeki 3 otomobil ile 1 hafif ticari araç birbirine girdi.

"KASKOM YOK" DİYEREK KAÇTI

Kaza sonrası araç sahipleri olay yerine polis ekiplerini çağırırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından çevredekilerle konuşan kadın sürücü, "Otomobilin kaskosu yok" diyerek iddiaya göre olay yerinden kaçtı.

Kaza nedeniyle araç sahiplerinin ise şikayetçi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt
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