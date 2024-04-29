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  4. Esenyurt'ta eskortla para anlaşmazlığı kanlı bitti! Evi basan grupla kavga ederken yanlışlıkla kardeşini öldürdü

Esenyurt'ta eskortla para anlaşmazlığı kanlı bitti! Evi basan grupla kavga ederken yanlışlıkla kardeşini öldürdü

29.04.2024 23:35
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İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre eve eskort çağıran ağabey kardeş, kadınla fiyat konusunda anlaşamayınca tartışma çıktı. Kadının haber vermesiyle eve basan bir grup ile iki kardeş arasında kavga çıktı. Ağabey, kavga ettiği kişilere karşı bıçağını kullanmak isterken yanlışlıkla kardeşini şah damarından yaralayarak ölümüne neden oldu.

Olay, bugün sabah saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesi’ndeki lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, U.Ş. ile kardeşi E.Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırdı. Ağabey kardeş ile eve gelen kadın arasında ilerleyen dakikalarda para nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadın, kendisini eve getiren korsan taksi şoförüne haber verdi. Aşağıda bekleyen korsan taksi şoförü, bunun üzerine yukarı çıkarak iki kardeş ile tartışmaya başladı.

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EVİ BASTILAR

Kadın, ardından yaşanan tartışmayı arkadaşlarına da haber verdi. Lüks rezidansa gelen bir grup, ağabey kardeşin bulunduğu evi bastı. Bu esnada U. Ş., eline aldığı bıçakla gelen şahısları rezidansın koridorunda kovaladı. U. Ş.’nin arkasından kardeşi E. Ş. koşarak kavgayı ayırmaya çalıştı. U. Ş., arbede esnasında yanlışlıkla kardeşi E. Ş’yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden oldu. U. Ş.’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
(Kaynak:İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt
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