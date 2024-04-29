Esenyurt'ta eskortla para anlaşmazlığı kanlı bitti! Evi basan grupla kavga ederken yanlışlıkla kardeşini öldürdü

Olay, bugün sabah saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesi’ndeki lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, U.Ş. ile kardeşi E.Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırdı. Ağabey kardeş ile eve gelen kadın arasında ilerleyen dakikalarda para nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadın, kendisini eve getiren korsan taksi şoförüne haber verdi. Aşağıda bekleyen korsan taksi şoförü, bunun üzerine yukarı çıkarak iki kardeş ile tartışmaya başladı.

EVİ BASTILAR

Kadın, ardından yaşanan tartışmayı arkadaşlarına da haber verdi. Lüks rezidansa gelen bir grup, ağabey kardeşin bulunduğu evi bastı. Bu esnada U. Ş., eline aldığı bıçakla gelen şahısları rezidansın koridorunda kovaladı. U. Ş.’nin arkasından kardeşi E. Ş. koşarak kavgayı ayırmaya çalıştı. U. Ş., arbede esnasında yanlışlıkla kardeşi E. Ş’yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden oldu. U. Ş.’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(Kaynak:İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





