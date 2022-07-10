Esenyurt'ta ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda kişi mahsur kaldı! Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulunmasının ardından yağış kentte etkisini gösterdi. Esenyurt’ta 2020 yılında su baskını yaşanan Pınar Mahallesi Bölgesi’nde yeniden bir baskın yaşandı. Birçok ev ve iş yerini su basarken evlerine mahsur kalanlar itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, çalışmaları yakından takip ederek “Evler boşaltıldı, bir sorunla karşılaşmadık” dedi.

DERE TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İstanbul'da kuvvetli yağış Esenyurt'ta su baskınına yol açtı. Derenin taşması sonrasında 2020 yılında su baskını yaşanan Pınar ile Yeşilkent Mahallesi’nde yeniden bir baskın yaşandı. Baskın sonrası evlerinde mahsur kalan vatandaşlar hem komşuları hem de ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yeşilkent Mahallesi 1301 sokakta 4 katlı binanın Bodrum katında mahsur kalan 2 kişi vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Evlerinde mahsur kalan 2 ailenin ise belediye ekipleri tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Ekipler baskının ardından gece boyunca bodrum katlarda su baskını yaşanan evlerde arama çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan komşularını kurtaran Muhammet isimli vatandaş yaşananları anlatarak, “Parmaklığı kırdık diğer arkadaşlar da geldi kurtardık” dedi.

"ŞİMDİYE KADAR BİR SORUNLA KARŞILAŞMADIK"

Yaşanan olay sonrası Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Görevlilerden de bilgiler alan Bozkurt yaptığı açıklamada, “Burası uzun yıllardır yapılan yanlışlıklardan dolayı alt yapısı kötüydü. Biz göreve geldiğimizden bu yana düzeltmeye çalışıyoruz. Acil müdahale ettiğimiz için sorunun büyümesini önlüyoruz. Her yıl yaşanan sel felaketi burada geçmiş yıllardaki dere kesimlerinde imarın yanlış seçilmesinden kaynaklanıyordu. Şu anda dere ıslah çalışması devam ediyor. Bu noktaya kadar geldik. Kısa sürede bitireceğiz. Şu anda da sorun olmasın diye bütün ekiplerimiz iş başında. Gerekli düzenlemeleri yapıyorlar. Şu anda bize ulaşan herhangi bir mahsur kalan kişi yok. Bir iki aile vardı onlar önceden boşaltıldı. Biz bir önceki sel felaketinden sonra zaman zaman zabıta ekiplerini gönderip oraları boşaltıyorduk. Şimdiye kadar bir sorunla karşılaşmadık” dedi.

Kaynak: İHA

