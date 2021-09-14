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  4. Esenyurt’ta feci kaza! Annesinin elini bırakan küçük çocuğu otomobil ezdi

Esenyurt’ta feci kaza! Annesinin elini bırakan küçük çocuğu otomobil ezdi

14.09.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta annesinin elini bırakıp yolun karşısına koşan 5 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen küçük çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla arabanın altında çıkarılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi.

KORKUNÇ KAZA GÜNVELİK KAMERASINDA

Edinilen bilgilere göre, daha önce de onlarca kazanın olduğu caddede annesi ile birlikte yoldan karşıya geçen 5 yaşındaki Hira, annesinin elini bırakarak karşıya geçmek istedi. Hızla yola atlayan Hira, cadde üzerinde seyir halindeki bir aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle onlarca metre aracın altında sürüklenen küçük kız, çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarıldı. Kaza sonrasında sinirli kalabalığın tepkisiyle karşılaşan araç sürücüsü ise vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi. Bir süre sonra araç sürücüsü, küçük çocuğu aracına alarak hastaneye götürdü. Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"BURADA HER GÜN KAZA OLUYOR"

Olayın gerçekleştiği caddede sürekli kazaların yaşandığını ifade eden Yılmaz Usta, “Beyaz bir araba hızla gelerek 4-5 yaşlarındaki kız çocuğuna vurdu. Çapmanın etkisiyle çocuk arabanın altında metrelerce sürüklendi ve ön teker kızın üzerinden geçti. Artık kazalar bu caddenin rutini haline geldi. Burada çocuk parkı olduğu için sürekli cadde üzerinde çocuklara araba çarpıyor. Biz daha önce yetkililere ulaşmaya çalıştık. Buraya bir çözüm bulunmasını istedik fakat bir geri dönüş alamadık. Bizim yetkililerden isteğimiz buraya tümsek konulması. Biz burada esnaf olduğumuz için sürekli bu durumla karşılaşıyoruz ve çok üzülüyoruz” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt
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