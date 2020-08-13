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Esenyurt'ta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan böyle düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2020 17:41 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta 5 yaşındaki erkek çocuğu 4'üncü kattaki evinin terasında oynarken önce tarağı yere attı birkaç saniye sonrada kendisi aşağıya düştü. Yaşanan feci olayda çocuk ağır yaralanıp ambulans ile hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pınar Mahallesi 1282'inci sokakta saat 13.30 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 5 yaşındaki Salih Abdo isimli çocuk 4'üncü katta bulunan evlerinin terasında oyun oynarken tarağı sokağa fırlattı. Tarağı atmasının birkaç saniye sonrası çocukta metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ağır yaralı çocuğa yardım etti. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Abdo'yu Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan çocuğun bilincinin kapalı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇOCUĞUN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Salih Abdo'nun önce tarağı fırlatması bir vatandaşın o sırada ne olduğunu anlamak için yukarı baktığı görülüyor. Görüntülerde Abdo'nun tarağı atmasının birkaç saniye sonrasında kendisininde yere düştüğü, vatandaşların yardımcı olduğu ve ambulans ekiplerinin geldiği görülüyor.

(İHA)

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