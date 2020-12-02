HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta gece vakti korkutan yangın: 1 yaralı

Esenyurt’ta gece vakti korkutan yangın: 1 yaralı

02.12.2020 07:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Esenyurt’ta gece vakti korkutan yangın: 1 yaralı

Esenyurt’ta bir binanın 2’nci katında yangın çıktı. Yangından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 869. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında yangın çıktı. Yangın esnasında sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama yaşandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, yangının yaşandığı dairede oturan bir vatandaş ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilen yaralı, çevre hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangın esnasında oluşan patlamanın etkisiyle, çevre binalardaki bazı daireler zarar gördü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
05.00'te hayat yeniden başladı05.00'te hayat yeniden başladı
MEB'ten sınav erteleme duyurusu!MEB'ten sınav erteleme duyurusu!

En Çok Okunan Haberler

İşte koronanın 'en erken semptomu'

İşte koronanın 'en erken semptomu'

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Türkiye'de koronavirüs kabusu! Günlük ölü sayısı 190 ile zirveyi gördü

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190 ile zirvede

ABD'de ilk Kovid-19 aşıları sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerine dağıtılacak

Koronavirüs aşısı ilk onlara dağıtılacak

Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi, hayat yeniden başladı

05.00'te hayat yeniden başladı

Polisten kaçtı, yakalanınca saçını taramaya başladı

Polisten kaçtı, yakalanınca saçını taramaya başladı

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi

Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.