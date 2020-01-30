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  4. Esenyurt'ta genç kızlara taciz iddiası! Gözaltına alındılar

Esenyurt'ta genç kızlara taciz iddiası! Gözaltına alındılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:25 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta iki genç kıza minibüste taciz girişiminde bulunan ve genç kızları gittikleri halk eğitim merkezine kadar takip eden iki şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta 16 ve 17 yaşında oldukları öğrenilen açık lise öğrencisi iki genç kız iddiaya göre minibüse binerek Halk Eğitim Merkezi'ne doğru yola çıktı. Kızlara minibüste R.R. (29) ve E.E. (19) isimli iki şüpheli tarafından taciz girişiminde bulunuldu. Minibüsten inen kızları takip eden şüpheliler, kızların ardından Esenyurt Halk Eğitim Merkezi'ne girdi. Burada da kızları takip etmeye çalıştıkları öne sürülen şüphelileri fark eden özel güvenlik çalışanları duruma müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. R.R. ve E.E. polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kızlar ise ifadeleri alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne
götürüldü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt taciz

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