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  4. Esenyurt'ta gençler arasında dedikodu kavgası: 2 yaralı

Esenyurt'ta gençler arasında dedikodu kavgası: 2 yaralı

20.11.2020 16:36 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta gençler arasında dedikodu kavgası: 2 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta dedikodu yapılması nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi araç ile çarpılarak, bir kişi de demir çubuk ile vurularak yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında dedikodu yapıldığı iddiasıyla çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ayırmada zorlandığı kavgada Melihcan Acar başına demir çubuk ile vurulması sonucu yaralandı.

Kavgada kaçmak isteyen Fatih Özçelik'e ise kimliği açıklanmayan bir kişinin kullandığı araçla kasıtlı çarptığı ifade edildi. Yaralanan Acar ile Özçelik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olay ile ilgili soruşturma başlatırken, kavgaya karışan kişileri tespit ederek gözaltına aldı.

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