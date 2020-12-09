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Esenyurt'ta günlük kiralık dairede kardeş cinayeti

09.12.2020 12:21 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta günlük kiralık dairede kardeş cinayeti

İstanbul Esenyurt'ta günlük ve saatlik kiralanan bir dairede tartışan iki kardeşten Davut Gökdağ, ağabeyi Serkan Gökdağ'ı silahla vurarak öldürdü.

Olay, pazartesi günü saat 23.45 sıralarında Üçevler Mahallesi 900. Sokak'ta günlük ve saatlik olarak kiralandığı öğrenilen dairede yaşandı. İddiaya göre, Serkan Gökdağ (22), kız arkadaşı I.Y., Serkan Gökdağ'ın kardeşi Davut Gökdağ (16) ve amca oğulları Metin A. kiraladıkları daireye geldi. 4 kişi henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Davut Gökdağ yanında bulunan silahla abisine ateş etti. Silah sesini duyanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Serkan Gökdağ'ın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Dairede bulunan I.Y., Davut Gökdağ ve Metin A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Serkan Gökdağ'ın kız arkadaşı I.Y. emniyetteki ifadesinde cinayeti Davut Gökdağ'ın işlediğini söyledi. 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan Davut Gökdağ tutuklanırken, diğer iki kişi serbest bırakıldı.

"BİZ SİLAH SESLERİNE ALIŞTIK"

Mahalle sakini Yavuz Sönmez, "Biz hiçbir şey görmedik ama o akşam polis memurları geldi cinayet olduğunu duyduk. 3. katta mutfakta cinayet işlenmiş. Biz o akşam silah sesi duymadık. Bu mahallede sürekli ses var zaten biz silah sesine alıştık. Silah sesi bize geliyor biz eğlence diye biliyoruz. Her akşam oluyor bu bina cinayet binası oldu." diye konuştu.

(DHA)

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