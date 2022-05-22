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Esenyurt'ta Haluk Levent rüzgarı esti

22.05.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği Başkanı, ünlü sanatçı Haluk Levent, Esenyurt Gençlik Festivali'nde sahne aldı. Levent, söylediği şarkılarla binlerce hayranını şarkılarıyla coşturdu.

Esenyurt'ta Haluk Levent rüzgarı esti

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Konsere Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yanı sıra birçok vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Haluk Levent, sevilen şarkılarını konsere katılan vatandaşlar için seslendirdi. Yoğun ilginin olduğu konserde renkli görüntüler ortaya çıktı. Konsere katılan vatandaşlar doyasıya eğlendi.

"ÖZLEDİĞİMİZ BİR ŞEY"

Haluk Levent ise "Nihayet Esenyurt'ta bir konser veriyoruz. Özlediğimiz bir şey. Biraz sonra içerisi çok kalabalık olacak. Zaten şimdiden gelenler belli. İnanıyorum ki çok güzel bir konser olacak. Yağmur yağacağı söylendi ama görünmüyor. Çok güzel geçecek. Buralarda artık özellikle İstanbul merkezinin dışında sanatsal faaliyetlerinin yoğun yaşandığı yerlerin dışında belediyelerin kamu kuruluşlarının daha çok eğlenceye ve sosyal faaliyetlere yer vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Esenyurt'un güzel etkinliklerle anılmasının güzel olduğunu ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Çok mutluyuz. Haluk Levent gibi değerli bir sanatçıyı burada ağırlamış olmak bizim için çok değerli. Onun ötesinde Esenyurt'un bundan sonra kültürle sanatla güzel etkinliklerle anılması ayrıca güzel. Bundan sonraki süreçlerde de devam edecek. Barışın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, dostluğun, refahın paylaşıldığı insanların bir arada eğlenip mutlu olduğu bir kente dönüştürmek istiyoruz. Bizim buradaki amacımız tabi hemşerilerimizin birliği beraberliğini dayanışmasını güçlendirmek" diye konuştu. (İHA)

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Haluk Levent
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