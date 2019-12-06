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Esenyurt’ta hareketli dakikalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 09:08 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta 2 yıl adam yaralamadan cezası bulunduğu için polis uygulamasından kaçmaya çalışan bir kişi, motorize yunus ekiplerinin kovalaması sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Aracında döner bıçağı ele geçirilen şahıs, polis merkezine götürüldü.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize yunus polisleri ilçe girişinde uygulamalarına devam etti. Dün saat 16.00 sıralarında yunus polislerinin uygulamasını fark eden beyaz araç içindeki L.B. (30) araçtan inerek kaçmaya başladı. Durumu fark eden polis ekipleri L.B.’yi Haramidere Tem Otoyolu bağlantısında kovaladı. L.B. kısa süre sonra kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda L.B.’nin adam yaralamadan 2 yıl kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi.

ARAÇTAN YARIM METRELİK BIÇAK ÇIKTI

Polisin yaptığı aramada ise araç içinde döner bıçağı çıktı. Şüphelinin aracı çekici ile otoparka çekildi. L.B. ve yanındaki 2 kişi de polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Polis uygulaması

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