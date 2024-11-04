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  4. Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Belediye başkan yardımcıları görevden alındı... CHP'liler toplantıyı sokakta yaptı

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Belediye başkan yardımcıları görevden alındı... CHP'liler toplantıyı sokakta yaptı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
04.11.2024 12:33
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Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yerine Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı. Aksoy, bugün başkan yardımcılarını görevden aldı. Öte yandan CHP'li meclis üyeleri toplantı salonuna alınmadı. Bunun üzerine üyeler toplantıyı sokakta yaptı. Ayrıca polisin barikatları açmaması üzerine bölgede arbede de yaşadı.

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Belediye başkan yardımcıları görevden alındı... CHP'liler toplantıyı sokakta yaptı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçen hafta terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı. Özer'in yerine ise İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atanmıştı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI GÖREVDEN ALINDI

Aksoy bugün Belediye Başkan Yardımcıları olan Oktay Kılıç, Osman Yalçın ve Murat Düzgün'ü görevden aldı. Konuyla ilgili olarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklamada bulundu ve "Belediye Başkan yardımcıları Oktay Kılıç, Osman Yalçın, Murat Düzgün'e görevlerinin sonlandığına dair yazı kayyum tarafından tebliğ edildi" dedi.

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MECLİS TOPLANTISINI SOKAKTA YAPTILAR

Öte yandan bugün CHP Belediye Meclis üyeleri belediyede meclis toplantısını gerçekleştireceklerdi. Sabah saatlerinde belediyeye gelen üyeler grup toplantı salonuna kilit vurulduğunu öğrendi. CHP'liler içeri alınmayınca meclis toplantısını belediyenin önünde yapma kararı aldı.

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ÖZGÜR ÇELİK: MİLLETİMİZ BU OTORİTER DÜZENE KARŞI DEMOKRASİ DERSİNİ TEKRAR VERECEKTİR

Toplantı açılışında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin demokrasisini her gün geriye götürüyor, Türkiye'yi Orta Çağ karanlığına doğru sürüklüyor. İşte seçilmiş belediye meclis üyelerinin bu toplantıyı belediye binası içerisindeki CHP grup salonunda değil burada, bu koşullarda yapıyor olması, Türkiye demokrasisinin 2024 tarihinde nereye geldiğinin, nereye getirildiğinin en açık göstergesidir. Son olarak şunu ifade etmek isterim: Türkiye'nin yurttaşlarını açlık, yoksulluk ve sefalete sürükleyenler, anayasayı her gün ayaklar altına alanlar, Türkiye demokrasisini zedeleyenler, Türkiye demokrasisini geriye götürenler şunu iyi bilmelidir: Cumhuriyet Halk Partisi buradadır! Cumhuriyet Halk Partisi bu otoriter düzene karşı halkımızla, milletimizle birlikte mücadeleye devam edecektir. Nasıl 2019'da o otoriter yönetim anlayışına karşı vatandaşımız bir demokrasi dersi verdiyse, nasıl 2024'te bir demokrasi dersi verdiyse, ilk seçimde, erken seçimde Türkiye Cumhuriyeti halkı, milletimiz, bu otoriter düzene karşı bir demokrasi dersini tekrar verecektir." dedi.

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ARBEDE YAŞANDI

Esenyurt Belediyesi'ne CHP Belediye Meclis üyelerinin alınmaması üzerine polis ile gerilim yaşandı. Çelik ile partililer, polisin barikatları açmaması üzerine arbede yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Esenyurt Belediyesi kayyum
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