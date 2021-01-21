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Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Çocuklarını silahla rehin aldı

21.01.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Çocuklarını silahla rehin aldı

Esenyurt'ta bir kişinin çocuklarını silahla rehin aldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Polis, iki çocuğu kurtarırken baba ise gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesinde oturan Ferit Y, kendisini terk eden eşinin geri gelmesi için küçük yaştaki iki çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Bu sırada çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ekipleri, zanlının evinin önüne geldi. Giriş kattaki evinin penceresinden elindeki bıçağı gösteren zanlı, eşi geri gelmezse evini yakacağını söyledi.

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Bu sırada polis ekipleri, teslim olmayan Ferit Y'yi ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saat süren müzakere sonucu ikna olmayan Ferit Y, özel harekat polislerince etkisiz hale getirildi.

Ferit Y, polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Öte yandan evde bulunan çocuklar, dışarıda bekleyen annelerine sarıldıktan sonra sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa bindirildi.

AA

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