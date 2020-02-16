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  4. Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Polislere bıçakla direndi

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Polislere bıçakla direndi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 18:19 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta sivil ekiplerin gözaltına almak istediği cezaevi firarisi, polise bıçakla direndi. Bulunduğu dükkanı yakmaya çalışan kişi, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Polislere bıçakla direndi

Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğine bağlı ekipler, cezaevi firarisi olduğunu tespit ettikleri Y.G.'yi gözaltına almak istedi. Polislere bıçakla saldırarak direnen cezaevi firarisi, yakalanmamak için dükkanda yangın çıkarmaya çalıştı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Ekipler, kendilerine direnen ve yangın çıkarmaya çalışan firariyi bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan Y.G., ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kıraathaneye gelen olay yeri inceleme ekipleri, dükkan içinde incelemelerde bulundu.

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İstanbul Esenyurt Esenyurt polis gözaltı

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