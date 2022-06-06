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  4. Esenyurt'ta hesaba itiraz eden gençleri dövdüler! Yere düşen gencin kafasını tekmeledi

Esenyurt'ta hesaba itiraz eden gençleri dövdüler! Yere düşen gencin kafasını tekmeledi

06.06.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta bir restoranda hesabın fazla geldiğini iddia eden 4 genç hesabı ödemek istemedi. Restoranın korumaları ile gençler arasında kavga çıkarken gençler sokak ortasında tekme tokat dayak yedi. Dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta hesaba itiraz eden gençleri dövdüler! Yere düşen gencin kafasını tekmeledi

Olay, saat 02.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişilik arkadaş grubu, restoranda giderek geç saatlere kadar oturdu. Hesabı istediklerinde 640 TL faturayla karşılaştı. Hesaba itiraz eden gençler ile mekanın önünde korumalık yapan bodyguardlar arasında tartışma çıktı.

YERE DÜŞEN GENCİN KAFASINI TEKMELEDİ

Önce mekandan atılan gençler, daha sonra tekme tokat dövüldü. Korumalardan biri ise yere düşen gencin kafasını tekmeledi. Dayak yiyen gençlerle kaçmak isterken, korumalar bir süre onları kovaladı. Gençler kaçarak uzaklaşırken, gençlerin tekme tokat dayak yediği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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