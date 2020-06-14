HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta hırsızlığı araştıran polis, sahte deterjan imalathanesini ortaya çıkardı

Esenyurt'ta hırsızlığı araştıran polis, sahte deterjan imalathanesini ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta inşaattan çalınan malzemeler iki ayrı adreste ele geçilirken, eşyaların gizlendiği depoda sahte deterjan üretildiği de belirlendi. Olayla ilgili Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ertuğrul Aydoğan'a ait inşaattan yaklaşık 400 bin TL değerinde inşaat ve asansör malzemeleri çalınması üzerine harekete geçen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İşyerinden çalınan malzemelerin bir bölümünün İstiklal Mahallesi Kavak Sokak'taki bir adreste olduğu belirlenince savcılıktan alınan kararla arama yapıldı. Çalıntı malzemelerin bir bölümü ele geçirilirken, hırsızlık şüphelileri; Suriye uyruklu M.E. (23), A.S. (26) ve M.A (22) yakalandı. Adreste aynı zamanda tanınmış firmalara ait paketlenmeye hazır sahte deterjan, koli ve deterjan kutuları da ele geçirildi. Çalıntı malzemelerin diğer bölümünün Akşemsettin Mahallesi Fatih Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde olduğu anlaşıldı. İşyeri sahibi Suriyeli M.E.'nin aracıyla kaza yapmasının ardından malzemeleri işyerine indirdiğini anlattı. Şüpheliler, emniyete götürülürken polisin olayla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklamasıDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklaması
Taksim Meydanı’nda 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü!Taksim Meydanı’nda 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
1/

En Çok Okunan Haberler

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Çin'de korkutan gelişme! Son 2 ayın en yükseğinde

Barış Atay'a 'sabotaj' olayıyla ilgili flaş açıklama

Barış Atay'a 'sabotaj' olayıyla ilgili flaş açıklama

Şaşırtan gerilim! Sercan'dan olay tepki

Şaşırtan gerilim! Sercan'dan olay tepki

Maç sonu flaş sözler: Yolları ayıracağız

Maç sonu flaş sözler: Yolları ayıracağız

8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Aracında uyuyan siyahi adam polis tarafından öldürüldü

Aracında uyuyan siyahi adam polis tarafından öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'İstanbul Yeditepe Konserleri 30 milyon liraya mal oldu' iddiasına yanıt

'İstanbul Yeditepe Konserleri 30 milyon liraya mal oldu' iddiasına yanıt

Diğer Haberler
1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Meteoroloji uyarmıştı! Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar

Meteoroloji uyarmıştı! Hazırlıksız yakalandılar

Uyarılara rağmen Taksim Meydanı’nda 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü!

Taksim Meydanı’nda 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü!

Aileler dikkat! Milyonlarca çocuğun kişisel verileri tehlikede

Milyonlarca çocuğun kişisel verileri tehlikede

Iğdır Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme

KKKA solunum yolu ile bulaşır mı? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı!

KKKA solunum yolu ile bulaşır mı? Prof. Dr. Ceyhan açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.