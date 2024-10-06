Esenyurt'ta iğrenç olay! 3 çocuğu taciz etti, her yerde aranıyor

Olay, 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi 920. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde 6 yaşındaki kardeşiyle oynayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, bir şahıs tarafından fiziksel tacize uğradı. Şahsın bu olayın ardından aynı mahallede 2 küçük kızı daha taciz ettiği öğrenildi.

EŞKALİ BELİRLENDİ

Ailelerin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İlk taciz olayının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır