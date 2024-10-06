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  4. Esenyurt'ta iğrenç olay! 3 çocuğu taciz etti, her yerde aranıyor

Esenyurt'ta iğrenç olay! 3 çocuğu taciz etti, her yerde aranıyor

06.10.2024 23:18
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İstanbul'un Esenyurt bir kişi, sokakta oynayan 3 kız çocuğunu taciz etti. Ailelerin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Polis eşkalini belirlediği sapığı her yerde arıyor.

Esenyurt'ta iğrenç olay! 3 çocuğu taciz etti, her yerde aranıyor

Olay, 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi 920. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde 6 yaşındaki kardeşiyle oynayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, bir şahıs tarafından fiziksel tacize uğradı. Şahsın bu olayın ardından aynı mahallede 2 küçük kızı daha taciz ettiği öğrenildi.

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EŞKALİ BELİRLENDİ

Ailelerin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İlk taciz olayının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt cinsel taciz
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