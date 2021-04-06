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  4. Esenyurt'ta iki aile arasında silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta iki aile arasında silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

06.04.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, bir kadın ise baygınlık geçirdi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi.

İddialara göre iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada bir kişi silahla yaralandı. Yaralanan kişi yakınları tarafından arabayla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine Özel Harekat Polisi de dahil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler ise Esenyurt Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri tarafından kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

KAVGA ÇIKINCA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga anı ve bu sırada yakınlarının kavga ettiğini gören bir kadının bayılma anı da yer aldı.

(İHA)

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Esenyurt

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