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Esenyurt'ta iki kadına evlerinde silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:44 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt’ta iki kadın evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnönü Mahallesi 353 sokakta saat 11.30 sarılarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetiyle sokağa gelen bir kişi, 5 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan anne ve kızın yanına çıktı. Eve giren kişi, kızı kalçasından annesini ise elinden silahla yaralayarak kaçtı.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Esenyurt'ta iki kadına evlerinde silahlı saldırı!

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