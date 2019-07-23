Esenyurt'ta iki kadına evlerinde silahlı saldırı!

Olay, İnönü Mahallesi 353 sokakta saat 11.30 sarılarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetiyle sokağa gelen bir kişi, 5 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan anne ve kızın yanına çıktı. Eve giren kişi, kızı kalçasından annesini ise elinden silahla yaralayarak kaçtı.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA