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Esenyurt'ta iki kadına sokak ortasında silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 09:39 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta sokak ortasında 2 kadın silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 09.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi 3088 üzerinde meydana geldi. 2 kadını takip eden saldırgan ya da saldırganlar sokakta kimsenin olmadığını görünce kadınlara ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması başlattı.

CDF

Ekipler sokakta bir bıçak ve yol kenarında otların arasında bir pompalı tüfek buldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

dsdad


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Anahtar Kelimeler:
esenyur saldırı silah kadın

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu nedir abi hergün bi olay Allah Türkiye nin yardımcısı olsun
Bu insan vurma sevdası nedir anlayamadım gitti.Allahın verdiği canı sadece Allah alır.
KATILIRSINIZ KATILMAZSINIZ BİLEMEMEM AMA BU ÜLKEDE BUNDAN SONRA KİMSE HUZUR BEKLEMESİN
esenyurtta normaldir..
Şehir çok kontrolsüz büyüdü çokkk yetkililerin bu olacakları düşünmeleri gerekirdi velevki düşünemediniz o zaman bu insanların tıpkı bu olaydaki gibi her an başlarına bir olay gelebilir.
hayırdır abi neler oldu bu güzelim ülkeye ne hale soktunuz
POLİS TELEFONLA "BİR SAAT OLDU NEREDESİNİZ?" DİYOR AMA BİR SAATTİR OLAY YERİ GÜVENLİĞİNİ OLUŞTURMAMIŞ. YARALI YAKINI AMBULANSIN İÇİNE KADAR GİREBİLİYOR. BU MU OLAY YERİ GÜVENLİĞİ. GEÇMİŞ OLSUN.
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