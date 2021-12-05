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Esenyurt'ta ilginç anlar! Taksici kaçtı, polis kovaladı

05.12.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta ruhsatı iptal edilen taksici, polisin 'dur' ihtarına uymadan kaçmaya başlayınca film sahnelerini aratmayan kovalamaca anları ortaya çıktı. Polis, kaçmakta ısrarını sürdüren taksiciyi, aracına çarparak durdurdu.

Esenyurt'ta ilginç anlar! Taksici kaçtı, polis kovaladı

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ruhsatı iptal edilmiş şekilde çalışan bir taksiciyi trafik polisi durdurmak istedi. Ekiplerin “Dur” ihtarına uymayan taksici kaçmaya başladı.

ÇARPARAK DURABİLDİ

Ekipler ve taksici arasında dakikalarca süren kovalamaca ise bir sokak arasında son buldu. Polis ekipleri kaçan taksiyi araçları ile çarparak durdurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Taksici gözaltına alınırken, aracı ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

İHA

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