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Esenyurt’ta indirim izdihamı! Birbirlerini ezdiler

25.05.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir züccaciye mağazasının açılışında tepki çeken görüntüler oluştu. İndirimli fiyatlardan yararlanmak isteyenler izdiham yaşanmasına neden oldu. Mağaza kapısının açılmasıyla müşteriler koşarak ve birbirlerini iterek içeri girmeye çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Esenyurt’ta indirim izdihamı! Birbirlerini ezdiler

Esenyurt Bağlarçeşme mahallesinde züccaciye ürünleri mağazası açılışında fiyat indirimi yaptı. İndirimli fiyattan alışveriş yapmak isteyenler saatler önce mağaza önünde beklemeye başladı.

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Sosyal medya hesaplarından günler öncesinden indirim duyurusu yapan mağaza kapılarını açar açmaz müşteriler içeri girmek için izdiham oluşturdu.

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Mağazada 500 liralık çaydanlıkları 50 liraya, 300 liralık bardak takımlarını 50 liraya, tencere setlerini 200 liraya almak isteyen müşterilere görevliler tarafından uyarı yapıldı.

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Kapıların açılmasıyla içeri giren çoğunluğu kadınlardan oluşan müşteriler mağaza içinde de yoğunluk oluşturdu.

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(DHA)

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Esenyurt indirim izdiham mağaza

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