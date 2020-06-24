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Esenyurt'ta iş yerindeki su baskını güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:28 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta sel felaketi yaşanan sokaktaki bir iş yerindeki su baskını güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi ve 1272 Sokak'ta bulunan birçok ev ve iş yerini sel suları basmıştı. Ahmet Arif Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin sular altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜKKANIN İÇİNE SUYUN DOLMAYA BAŞLADIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yağmurun yağmaya başlaması ile birlikte bir çok ev ve iş yerini su bastı. Su baskınına uğrayan iş yerlerinden biri Ali Fuat Tut'a ait Ahmet Arif Caddesi üzerinde bulunan bir pastane. İş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dükkanın içine suyun girmeye başladığı ve saniyeler içinde yükseldiği görülüyor. Suyun yükselmesi ile birlikte elektrikler kesilince güvenlik kamerası devre dışı kalıyor.

DEPONUN DUVARI YIKILDI

Dükkandaki hasar ise itfaiye ekiplerinin yaptığı su tahliyesinin ardından ortaya çıktı. İş yerine ait depo olarak kullanılan kısımda duvarın yıkılması ile birlikte içeride bulunan bütün malzemeler suyla birlikte dışarı sürüklendi.

YAKLAŞIK 200 BİN LİRA ZARARIM VAR

Ahmet Arif Caddesi üzerinde bulunan iş yeri sular altında kalan Ali Fuat Tut yaşananlarla ilgili "Fazla bir şey anlatmaya gerek yok, zaten esnafın yüzü koronadan sonra bir de bununla gülmemeye devam etti. Devletimiz bu konuda da artık mağdur olan bütün esnafları, ev sakinlerine hepsine yardımcı olmasını bekliyoruz. Şu ilerde yıllardır bir dere sıkıntımız var. Bundan önceki belediyelerde buraya gerekli bir şey yapılmadı. Her şiddetli yağmur yağdığında böyle bir şey yaşıyoruz. Ama bu seferki gerçekten öyle böyle bir şey değildi. Müdahale edilmezse daha fena şeyler olabileceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

(DHA)

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