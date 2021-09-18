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Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti

18.09.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta, park halindeki otomobilden söktükleri plakayı, kendi kullandıkları hafif ticari araca takan 3 şüpheli daha sonra işe giden kadının cep telefonunu çaldı. Şüpheliler yakalanırken, kapkaç ve plaka söktükleri anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti

Olay, 20 Ağustos Cuma günü saat 06.30 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2292. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için yürüyen M.Ö.'nün elindeki telefon, bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Şüpheli daha sonra hafif ticari araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra aracın plakasını tespit etti. Kapkaç anları çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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PLAKA ÇALINTI ÇIKTI

Plakanın çalıntı olduğunu belirleyen polis ekipleri, ihbarın yapıldığı adrese gitti. Adreste de güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, plakayı çalan kişilerin Tolga S., Hasan M. ve Yusuf A. olduğunu tespit etti. Plakayı çalan ve kapkaç olayına karışan kişilerin aynı olduğunu belirleyen polisler, şüphelilerin evlerinde yakaladı. 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tolga S. ve Hasan M. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Yusuf A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

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Esenyurt
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