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Esenyurt'ta işportacıyla zabıtanın kavgasını polis ayırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta satış yapmasına izin verilmemesi üzerine sattığı ürünleri yere döken işportacı ile zabıta memurları arasında çıkan kavgayı polis biber gazı sıkarak ayırdı. O anlar pazar yerindeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Yenikent Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi.

İzinsiz olarak Pazar yerinde yumurta başta olmak üzere çeşitli ürünleri satmak isteyen bir kişinin yanına gelen zabıta memurları, ona engel olmak istedi. Zabıta memurları, ürünlere el koyma yetkileri olduğunu belirtince seyyar satıcı, buna tepki gösterdi.

ZABITA MEMURLARI VE SEYYAR SATICI ARASINDA KAVGA

Seyyar satıcının arkadaşı yumurtaların bir bölümünü alıp uzaklaştırdı. Kovadaki yumurtalarına el konulacağını anlayan seyyar satıcı, tekme atarak ürünlerin bir bölümünü yere döktü. Zabıta memurları ile seyyar satıcı arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada polis, seyyar satıcı ile arkadaşına göz yaşartıcı gaz sıktı. Seyyar satıcı kelepçelenerek polis merkezine götürülürken, arkadaşı kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Kavga anları olay yerindeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)

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